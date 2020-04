Bankdrücken, bis die Luft wegbleibt

Es gibt scheinbar unendlich viele Arten, wie man sich im Guinness-Buch der Rekord verewigen kann. Und dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dies bewies nun auch Greg Wittstock.

Der Amerikaner sicherte sich die Weltbestleistung im Bankdrücken – unter Wasser. 62 Wiederholungen schaffte er mit einer 50-Kilo-Langhantel, und somit 20 mehr, als der bisherige Rekordhalter. Das etwas spezielle Kunststück gelang Wittstock in einem See in St. Charles, im Bundesstaat Illinois.

Dass sich Wittstock diesen Rekord holen würde, war keine Überraschung. Der Sporttaucher ist es sich gewohnt, für lange Zeit unter Wasser die Luft anzuhalten. Nachdem er per Zufall ein Video eines Unterwasser-Bankdrückers gesehen hatte, der 31 Wiederholungen schaffte, probierte es Wittstock einfach auch. Beim ersten Versuch schaffte er 46 Wiederholungen. Und nun gelang ihm auch ganz offiziell der Weltrekord.

Doch Wittstock hat nicht genug, er sieht noch grosses Verbesserungspotenzial. Spätestens Ende Sommer will er seinen eigenen Rekord pulverisieren.

(tmü)