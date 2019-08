Bruder von Kunstturn-Star unter Mordverdacht

Der Bruder der vierfachen Kunstturn-Olympiasiegerin Simone Biles aus den USA ist unter Mordverdacht festgenommen worden. Wie die Polizei in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio am Freitag mitteilte, wird Tevin Biles-Thomas des Mordes, Totschlags im Affekt, der Körperverletzung und des Meineids beschuldigt. Festgenommen wurde er nach Angaben eines Staatsanwalts im US-Bundesstaat Georgia.

Dem 24-Jährigen wird ein Schusswaffenangriff während der vergangenen Silvesternacht angelastet. Laut US-Medienberichten erschien damals eine Gruppe junger Männer in Cleveland kurz vor Mitternacht uneingeladen zu einer Party. Bei einem anschliessenden Streit fielen Schüsse, drei Menschen wurden getötet und zwei weitere verletzt.

Der ältere Bruder der weltberühmten Kunstturnerin dient den Berichten zufolge in der Armee. Er ist der einzige Verdächtige, der wegen der Schiesserei belangt wurde. Simone Biles gab zunächst keinen direkten Kommentar zur Festnahme ihres Bruders ab. Im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb die 22-Jährige jedoch: «Verarbeite meine Gefühle, redet nicht mit mir.»

eating my feelings don’t talk to me