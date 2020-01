Bryant und andere verunglückte Sportler

Einkehr. Die Spieler neigen ihre Köpfe in Ehrfurcht, die Lichter sind ausgeschaltet, der Lärm im Pepsi Center in Denver verstummt in der Schweigeminute, weicht der Stille – die Partie zwischen den Denver Nuggets und den Houston Rockets verkommt zur Nebensache. Zuschauer, Fans und Spieler betrauern zutiefst ergriffen den Verlust eines Ihresgleichen. Den Verlust von Kobe Bryant, der in der NBA zu den besten Spielern der Geschichte gehörte und am Sonntag bei einem Helikopterabsturz tödlich verunglückt ist.

Die Lichter gehen aus. Vor dem Spiel in Denver herrschte grosse Anteilnahme. (Video: AP)

Eine Reihe tödlicher Abstürze

Das schwere Unglück reiht sich in eine lange Liste tödlicher Abstürze ein. 2018 zerschellte in der englischen Stadt Leicester auf einem Parkplatz in der Nähe des Stadions ein Helikopter. An Bord: Der thailändische Präsident des Fussballclubs Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha.

Nur zwei Jahre zuvor stürzte ein Passagierflugzeug am Berg El Gordo bei der Ortschaft La Unión ab. In den Trümmern verloren 71 Menschen ihr Leben – darunter fast alle Spieler des brasilianischen Fussballclubs Chapecoense, die auf dem Weg nach Medellín in Kolumbien zum Finalhinspiel der Copa Sudamericana waren.

Hélio Neto fand als einer der Überlebenden nach einer langen Reha den Weg zurück auf den Platz. Jüngst hat der Brasilianer sein Karriereende vermeldet. «Mein Körper macht das nicht mehr mit. Die Schmerzen waren grösser als die Freude», sagte der 34-jährige Verteidiger dem brasilianischen Sender TV Globo.

An dieses Ereignis knüpft sich die Erinnerung an den tragischen Flugzeugabsturz vom 6. Februar 1958, als die Chartermaschine von Manchester United auf dem Rückflug von einem Europacupspiel bei Roter Stern Belgrad in München abstürzte. 23 Menschen starben, unter ihnen acht Fussballspieler. 15 Insassen überlebten, dazu zählten die Legende Bobby Charlton und Trainer Sir Matt Busby.

Eine Tragödie jährt sich

Emiliano Sala wollte in England Fuss fassen. Der ehemalige Stürmer des FC Nantes stand kurz vor einem Wechsel zu Cardiff City. Doch er kam dort nie an. Die Pro­pel­ler­ma­schine des Piloten David Ibbotson stürzte beim Flug über den Ärmel­kanal ab. Anläss­lich des Todes­tages sind die Spieler des FC Nantes am Sonntagabend im Meisterschaftsspiel gegen Bor­deaux mit blau-weissen Trikots aufgelaufen.

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais. ? Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS– FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2020

«Du hast immer davon geträumt, eines Tages das Trikot der argen­ti­ni­schen Natio­nal­mann­schaft zu tragen. Deshalb läuft der FC Nantes zu deinen Ehren in den Farben deines Landes auf. Weil du das Trikot unseres Ver­eins stets mit Stolz und Ent­schlos­sen­heit getragen hast, hin­ter­lässt du eine unver­gess­liche Spur in unserem Verein und unserem Herzen», schrieb der Verein auf Twitter.

