Bryants Tochter war auf dem Weg zum Profi

Kobe Bryant war nicht nur eine Basketball-Legende, sondern auch ein fürsorglicher Vater. Der 41-Jährige und seine Frau Vanessa hatten vier Töchter (Natalia 17, Gianna 13, Bianka 3, Capri 7 Monate). Einer, der genau wusste, wie die «Black Mamba» ausserhalb des Courts tickte, war sein ehemaliger Teamkollege bei den Los Angeles Lakers Shaquille O'Neal. O'Neal schrieb nach Bryants Tod auf Twitter: «Kobe war weit mehr als ein Athlet, er war ein Familienmensch. Das hatten wir am meisten gemeinsam. Ich würde seine Kinder umarmen, wie wenn sie meine eigenen wären. Und er würde dasselbe mit meinen Kids tun. Seine Tochter Gigi wurde am selben Tag geboren wie meine jüngste Tochter Me'Arah.»

Kobe was so much more than an athlete, he was a family man. That was what we had most in common. I would hug his children like they were my own and he would embrace my kids like they were his. His baby girl Gigi was born on the same day as my youngest daughter Me'Arah. pic.twitter.com/BHBPN5Wq8V– SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

Gianna, oder eben Gigi, verstarb zusammen mit ihrem Vater beim Helikopterunglück vom Sonntag. Die beiden waren auf dem Weg zu Bryants Mamba Academy. Wie CNN berichtete, hätte Gigi dort ein Spiel absolvieren sollen, ihr Vater trainierte das Mädchenteam «The Mambas». Gigi war auf gutem Wege, dereinst in der WNBA, der Profiliga der Frauen, zu spielen. Ihr Vater war überzeugt davon, wie er in der Talkshow von Jimmy Kimmel sagte (siehe Video oben). Sie sei wild entschlossen, dieses Ziel zu erreichen, so Bryant.

Baby Mamba brachte Vater zurück zur NBA

Ein Video von Tochter und Vater machte in den letzten Wochen im Netz die Runde. Dieses zeigt, wie die beiden eine NBA-Partie mitverfolgten. Dabei schien Bryant seiner Gigi wichtige Tipps zu vermitteln. Sie verstand.

Kobe and Gigi courtside breaking down the game ? pic.twitter.com/FxqSjVx6ew– ESPN (@espn) December 22, 2019

Gigi war es auch gewesen, die ihren Vater zurück zu den NBA-Spielen gebracht hatte. Bryant hatte von sich aus keine NBA-Partien mehr live mitverfolgt, seine Tochter überzeugte ihn von einem NBA League Pass (mit diesem können alle Spiele live verfolgt werden), den er dann offenbar auch rege nutzte.

Weitere Bildaufnahmen zeigen, wie agil die 13-Jährige mit dem Basketball umgehen konnte, aber auch wie treffsicher sie bereits war. Wegen ihres «Fade-Away»-Sprungwurfs, der demjenigen des Vaters sehr ähnelt, wurde sie auch Mambacita oder Baby Mamba genannt.

Gigi war sogar in High Heels treffsicher:

RT @nostalgiaonfilm: the last video I remember Vanessa posting of Gigi was her coming to play basketball from a dance in heels ? pic.twitter.com/gZAss7IHkn– Gypsy (@ScorchedByRa) January 26, 2020

Für Bryant, der eine extrem innige Beziehung zu Gigi hatte, war es immer klar, dass er seine Tochter unterstützen würde. Er sagte einst: «Wenn man Jugendliche trainiert, ist es wichtig, das seriös zu machen. Denn damit hilft man den Kindern, eine emotionale Entwicklung zu vollziehen. Also ist klar, dass man nicht zu kritisch sein darf, dafür aber Verständnis zeigen muss, wenn Fehler passieren.» Als Coach verstand es Bryant, den Mädchen das Fundamentale des Basketballs zu vermitteln.

Ein Mentor für viele

Das tat er nicht nur bei jungen Mädchen, auch aktuelle NBA-Spieler suchten immer wieder den Rat des fünffachen NBA-Champions. Für viele war der in Philadelphia geborene und hauptsächlich in Italien aufgewachsene Bryant eine Art Mentor. Er war einer dieser Spieler, der unter Druck immer wieder über sich hinauswuchs. Er gewann mehrere Spiele für die Lakers noch in den Schlussekunden.

Bryant kämpfte aber auch für die Rechte der Frauen. Er sagte erst kürzlich, dass es in der WNBA Spielerinnen gebe, die auch in der NBA bestehen könnten. «Diana Taurasi, Maya Moore und Elena Della Donne könnten sicher mit dem NBA-Spielrhythmus mithalten», sagte der ehemalige Shooting Guard. Im Hinterkopf hatte die Black Mamba sicher auch seine Baby Mamba.

