Dart-Spieler verliert seine Zähne

Der australische Darts-Profi Raymond Smith liegt an der Darts-WM in London in seinem Erstrunden-Spiel gegen Alan Tabern (52) mit 0:2 Sätzen zurück. Vielleicht beisst er in diesem Moment auf die Zähne, um das Beste aus sich heraus zu holen und die Partie doch noch zu wenden. Tatsächlich gleicht er zum 2:2 aus, beim Jubel über seine gelungene Aufholjagd geschieht ihm dann allerdings ein kleines Missgeschick. Dem 39-Jährigen fällt seine Zahnprothese beinahe aus dem Mund. Ob er wegen des Fauxpas nun seinen Zahnarzt aufsuchen oder gar wechseln wird?

Oops Raymond Smith. Like watching Alien. pic.twitter.com/VCRmon1b9S– Darts Scorer+ (@TheDartsScorer) 14. Dezember 2018

Neben dem zwischenzeitlichen Verlust seiner Zähne hat Smith am Ende auch noch eine Niederlage im Entscheidungssatz zu beklagen und ist somit schon nach der ersten Runde eliminiert. Sein Gegner Alan Tabern trifft in der zweiten Runde auf den Darts-Star Michael Van Gerwen (29).

(nsa)