Das Coronavirus kann «mich am Arsch lecken!»

Bei diesem Instagram-Post hat sich der australische Radfahrer Rohan Dennis wohl nicht viel überlegt. Ansonsten wäre ihm wohl bewusst gewesen, dass so ein Foto sowie so eine Bildunterschrift bei den Instagram- sowie Twitter-Nutzer nicht wirklich gut ankommt.

Dennis postete nämlich ein Foto, das ihn bei einem Ausflug mit seinem Auto zeigt. Unter das Foto schrieb er: «Covid-19 und die Quarantäne können mich am Arsch lecken!»

Dennis reagierte

Die Reaktion der Instagram- und Twitter-Nutzer kam sofort, Dennis wurde massiv kritisiert. Was ihm einfiele und ob er keine Manieren habe, fragten manche Nutzer. Ein anderer war der Meinung, dass er sich sicherlich bald entschuldige, ja, entschuldigen müsse.

Und was tat Dennis? Er wollte nichts von einer Entschuldigung wissen, rechtfertigte sich gar. «Wenn alle nach Ihrer idealen Welt leben würden, könnte niemand seine Meinung sagen und seine Gefühle zeigen», schrieb er als Antwort.

I think it is safe to say that Rohan Dennis is not coping well at the moment. pic.twitter.com/Kx2b1Npb11