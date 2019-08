Das Eidgenössische in acht Gängen

1. Wer wird Schwingerkönig?

Von den 276 Teilnehmern hat nur ein kleiner Kreis Titelchancen. Armon Orlik, Samuel Giger, Joel Wicki, Pirmin Reichmuth und Christian Stucki sind die Favoriten. Aussenseiterchancen haben Matthias Aeschbacher und Nick Alpiger.

2. Was gibt es für den Sieger zu gewinnen?

Der Schwingerkönig hat die Wahl zwischen dem 1,2 Tonnen schweren Sieger-Muni Kolin oder einem Preisgeld von 30 000 Franken in bar.

3. Nur einer kann König werden. Was bleibt den übrigen Schwingern als Ziel?

Wer am Schwingfest den begehrten Kranz gewinnt, darf sich danach sein Leben lang «Eidgenosse» nennen. Eichenlaub gibt es nur für die besten 15 Prozent der 276 Teilnehmer. Arnold Forrer, der Schwingerkönig von 2001 in Nyon, hat die Chance, seinen siebten Eidgenössischen Kranz zu gewinnen.

4. Warum lohnt sich morgen das frühe Aufstehen?

Im Tennis treffen die Besten erst am Turnierende aufeinander, beim Schwingen hingegen schon zu Beginn. Der erste Gang in Zug bringt brisante Konstellationen: Schwingerkönig Matthias Glarner gegen Armon Orlik oder das Hünenduell Christian Stucki gegen Pirmin Reichmuth. Ab 8 Uhr geht es los.

5. Welcher ist der Schwung, der am häufigsten angewendet wird?

Die Zahl von Schwüngen und Griffen ist fast unbegrenzt. Der beliebteste Schwung ist der Kurz. Mit einer Körperfinte nach links wird der Gegner aufgestellt, der linke Fuss geht zwischen die Beine des Kontrahenten, und dieser wird mit festem Griff über die rechte Seite ins Sägemehl abgedreht.

6. Wie müssen die Schwinger gekleidet sein?

Es gibt Turner- und Sennenschwinger. Alle tragen lange Hosen. Die Turner tragen Leibchen und treten ganz in Weiss an, die Sennen dürfen farbige, aber nicht grelle Hemden anziehen. Verboten sind Mode- oder Fantasiehemden.

7. Wird das Schwingfest in Zug in neue Dimensionen vorstossen?

Die Zahlen sprechen dafür: Noch nie war das Schwingfestbudget so hoch (36 Millionen Franken), noch nie fasste die Schwingarena 56 500 Zuschauer, noch nie wurden 350 000 Zuschauer erwartet.

8. Was bietet das Schwingfest den Besuchern ohne Arena-Ticket?

Sehr viel: Unter anderem eine riesige Schwingerallee mit Promotionsständen und Verpflegungsmöglichkeiten, Gabentempel, Public Viewing, abendliche Konzerte und Steinstossen. Der Zutritt zur Festmeile ist gratis.

