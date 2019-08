Das sind die Paarungen für den ersten Gang

Das Einteilungsgericht hat zum Auftakt des Eidgenössischen einige heisse Paarungen festgelegt. So trifft der Nordostschweizer Mitfavorit Armon Orlik im ersten Gang am Samstagmorgen auf Matthias Glarner. Die beiden duellierten sich schon vor drei Jahren in Estavayer im Schlussgang, als sich der Berner zum König krönte, diesmal wird jedoch Orlik favorisiert. Mit Spannung wird auch das erste Duell zwischen Christian Stucki, Unspunnen-Sieger von 2017, und dem jungen Innerschweizer Pirmin Reichmuth erwartet. Joel Wicki, auch er Innerschweizer, startet gegen den Berner Matthias Aeschbacher.

Weitere Spitzenpaarungen im ersten Gang:



Samuel Giger - Nick Alpiger



Kilian Wenger - Christian Schuler



Daniel Bösch - Sven Schurtenberger



Bernhard Kämpf - Reto Nötzli



Marcel Mathis - David Schmid



Domenic Schneider - Benji von Ah



Mike Müllestein - Curdin Orlik



Remo Käser - Michael Bless



Niklaus Zenger - Marcel Bieri



Patrick Räbmatter - Andi Imhof



Simon Anderegg - Roger Rychen



Joel Ambühl - Lario Kramer.



Resultate und Tabellen

(20 Minuten)