Der König zeigt dir die wichtigsten Schwünge

Wie legt ein Schwinger seinen Gegner mit dem Wyberhaken ins Sägemehl? Matthias Sempach, der vor sechs Jahren in Burgdorf Schwingerkönig wurde und inzwischen zurückgetreten ist, zeigt dir im Video oben, worauf es dabei ankommt. So kannst du während dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug vor deinen Freunden als Experte prahlen...

Umfrage Wer wird Schwingerkönig am Eidgenössischen in Zug? Christian Stucki

Armon Orlik

Samuel Giger

Joel Wicki

Pirmin Reichmuth

Remo Käser

Kilian Wenger

Matthias Glarner

Sven Schurtenberger

Daniel Bösch

Überraschungssieger

