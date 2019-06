Der Korrekte, der alle Regeln einhalten will

Im eigenen Land Radrennen zu fahren, ist speziell. Auch für Gian Friesecke, den jüngsten der sieben Fahrer vom Swiss-Cycling-Team an der Tour de Suisse. «Es ist cool und nicht vergleichbar mit einem anderen Rennen», sagt der 24-jährige Zürcher. Friesecke war am Dienstag bei der 4. Etappe von Murten nach Arlesheim in einer Fluchtgruppe vertreten. Sein Ausreissversuch blieb jedoch ohne Erfolg.

Video Die Fahrer der Schweizer Rad-Nationalmannschaft: Fabian Lienhard Gian Friesecke



26. November 1994, Wila, Swiss Racing Academy



Fleischfondue oder Raclette? Raclette, weil ich Fleisch lieber vom Grill mag.



Malediven oder Irland? Erst das Eine, dann das Andere.



Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher, weil ich auch ohne Wecker spätestens um 8 Uhr aufwache.



Wein oder Bier? Möhl ohne Alkohol, weil das im Sommer am besten schmeckt.



Actionfilm oder Liebeskomödie? Beides, jedoch mag ich keine Horrorfilme und Dramen.



Partygänger oder Sofaliebhaber? Sofaliebhaber, weil für Partys während der Saison nicht viel Zeit übrig bleibt.



Fussball oder Eishockey? Weder noch, weil ich relativ wenig Sport am TV schaue.



Lamborghini oder Citroën? Citroën, weil es die Brieftasche nicht anders erlaubt.



Chaot oder Ordnungsmensch? Ordnungsmensch, weil ich ungern die Übersicht verliere.



Instagram oder Facebook? Instagram, weil mir das Format besser gefällt.

Der junge Zürcher, der die diesjährige nationale Rennserie Primeo-Energy-Cup gewann, will aber nicht um jeden Preis einen grossen Profivertrag. «Es gibt viele Regeln im Radsport – auch was Doping betrifft – und die sollte man einhalten», sagt Friesecke. Wegen dieser Einstellung wird er vom sportlichen Leiter Marcello Albasini als «der Korrekte» beschrieben. «Das freut mich, dass er so etwas über mich sagt», meint Friesecke.

Der 24-Jährige, der Ende letzten Jahres einen schweren Sturz verdauen musste, will den Radsport einfach geniessen und sein Bestes geben. Am liebsten mit dem Erfolg, den ein ehemaliger Schweizer Profi hatte. «Fabian Cancellara beeindruckte mich sehr, wie er alles anging und Siege feierte», verrät Friesecke. Ob er dies einmal schaffen wird, steht in den Sternen. Und Friesecke will ja einfach nur Spass haben am Radsport.

