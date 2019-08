Der NBA-Star ist zurück im Schweizer Nationaltrikot

Kurz nach der Schlusssirene wird der DJ in der Saint-Léonard-Halle übermütig, spielt er doch «We Are the Champions» ein. Nein, die Schweiz ist weder Welt- noch Europameister geworden, gefeiert wird der 77:72-Sieg in der EM-Vorqualifikation gegen Portugal – und vor allem Clint Capela. Der 25-Jährige ist das Aushängeschild des Schweizer Basketballs. Er spielt gewöhnlich in der NBA für die Houston Rockets, und weil er in der besten Liga der Welt zu den besten Centern zählt, wird er mit 18 Millionen Dollar fürstlich bezahlt. Pro Saison, versteht sich.

Die Queen-Hymne verstummt, Capela erhält ein Mikrofon und wendet sich an die Fans. Er spiele zwar in der NBA, spricht der Genfer mit afrikanischen Eltern ins Mikrofon, «aber die Schweiz ist mein Heimatland, das wird sich nie ändern». Solche Worte gehen den Zuschauern an diesem schönen Sommerabend runter wie kühle Getränke.

Am Merchandising-Stand waren ausnahmslos alle personalisierten Shirts mit der Nummer 15 und dem Namen Capela versehen. Sie waren in der Pause begehrt, trotz des stolzen Preises von 60 Franken. «Puh, das ist aber teuer», stammelte eine Mutter, kaufte das Trikot für ihren erwartungsfrohen Buben aber dann doch. Nach dem Seitenwechsel sorgte Capela für die spektakulärste Szene, indem er zuerst hechtend den Ball eroberte und diesen kurz darauf beidhändig durch den Korb drückte, als befände sich der Ring 2,05 und nicht 3,05 Meter über dem Boden. So offensichtlich war die Athletik des NBA-Centers sonst nie; in Houston fällt ihm das Brillieren leichter, wird er doch dort oft von Superstar James Harden mit grandiosen Pässen lanciert.

Jetzt geht es gegen Island

«Die Gegner konzentrieren sich etwas weniger auf die anderen, deshalb haben wir etwas mehr Freiheiten» – Jonathan Kazadi erklärt, weshalb Capela für das Team auch wertvoll ist, wenn er gerade nicht punktet oder Rebounds pflückt. Der Berner erzählt, Capela sei immer noch derselbe wie mit 19 Jahren. «Klar, man spürt seine grosse Präsenz. Zum Beispiel, wenn man sieht, wie viele Leute bei ihm sind», sagt Kazadi und zeigt auf seinen von Autogrammjägern umringten Mitspieler. «Aber abgehoben ist er nicht.» Der 28-Jährige schaut schon vorwärts auf die Auswärtspartie gegen Island, die Nummer 50 der Welt. «Wir müssen herausfinden, wie wir Clints Qualitäten noch besser ausnutzen können. Je besser wir ihn integrieren, desto mehr kann er uns helfen.»

An der anschliessenden Pressekonferenz erzählt er, der Basketball hier sei ganz anders als in der NBA. «Es war ein hartes Spiel, aber wir haben auf den Rückstand reagiert. Ich bin stolz auf die Jungs; es war ein guter Tag.» Er habe nur selten die Gelegenheit, für das Nationalteam zu spielen, fügt er an. «Deshalb werde ich mich noch lange an diesen Tag erinnern.» Er weiss, dass an diesem Abend trotz des Siegs nicht alles Gold war, was glänzte. Die Chemie fehle noch, räumt er ein. «Ich habe mit den Jungs erst zwei Trainings absolviert. Wir hatten uns zuvor fünf Jahre lang nicht gesehen.» Nationalcoach Gianluca Barilari spricht im Zusammenhang mit der Integration Capelas von einer Situation, die Probleme zur Folge habe. «Doch es sind Probleme, die ich gerne meine Leben lang hätte.»

