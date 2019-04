Der Video-Schiedsrichter lahmt schon wieder

«Die Scheibe war draussen», sagt SRF-Kommentator Stefan Bürer bereits nach kurzer Zeit. «Ja, ja, die war klar draussen.» Was ist passiert? Tristan Scherwey hat in Spiel 3 des Playoff-Finals gegen Zug 3:28 Minuten vor Spielende das vermeintliche 4:1 für Bern erzielt. Doch Zug-Coach Dan Tangnes nimmt seine Coaches-Challenge, die Schiedsrichter schreiten deshalb zum Videostudium.

Schnell wird klar: Die Scheibe hatte die offensive Zone der Berner zuvor verlassen, das Tor darf nicht zählen. Das sehen alle. Alle, ausser die Schiedsrichter. Fast 5 Minuten dauert es, bis auch sie zurück aufs Eis kommen und anzeigen: Das Goal zählt nicht.

Im Stadion bei den Fans aber auch bei Kommentator Bürer sorgt die lange Wartezeit für Unmut. Er meint: «Sie schauen sich das Ganze wieder mal auf dem iPad an, was ich sowieso nicht ganz nachvollziehen kann.» Dann schon gereizter: «Das ist eindeutig, ich weiss nicht, was es da anzuschauen gibt. Das kann nicht so lange dauern liebe Freunde!» Und dann: «Was diskutiert ihr eigentlich noch da drüben? So, liebe Freunde der Hartgummischeibe, jetzt fällt einen Entscheid.»

2 Minuten für 7 Meter

Auch in Turin sorgt der VAR für Unverständnis – und Lacher. Natürlich wollen die Schiedsrichter in solch wichtigen Spielen auf Nummer sicher gehen. Aber auch hier dauert es viel zu lange. Nach dem 1:1 für das verblüffende Ajax (am Ende 2:1 und Halbfinaleinzug) wird eine Offside-Position überprüft.

#Ajax scores to level it at 1-1. This goal also went to VAR but was ruled good. pic.twitter.com/6CMuXQQe6H– Over The Top Sports (@OverTheTopSport) 16. April 2019

Der Fall ist so klar, dass dies dem Schiedsrichter auf dem Platz innert Sekunden von seinen Video-Assistenten ins Ohr gesagt werden müsste. Stattdessen erscheint auf dem Fernsehbildschirm das VAR-Zeichen und Schiedsrichter Clement Turpin muss eine gefühlte Ewigkeit warten, bis er wieder anpfeifen darf.

Da hilft in Anspielung auf die Bundesliga wohl nur eines: Humor!

Für jeden der wegen den drei Minuten Überprüfung gemeckert hat:Kalibrierte Linie aus Köln ist da.War doch abseits #skycl#JuveAjax#JUVAJApic.twitter.com/S3qR14mjNi– Cortés Agiaden (@Cortinhio) 16. April 2019

