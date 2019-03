Der rätselhafte Tod einer jungen Sportlerin

Sie war erfolgreich: im Sport, in der Schule, im Studium. Kelly Catlin verkörperte das, was man allgemein als erfolgreiche junge Frau beschreiben würde. Am vergangenen Freitag fand man die US-Bürgerin tot in ihrem Zimmer in der kalifornischen Elite-Universität Stanford.

Laut ihrer Familie hat sich die 23-Jährige das Leben genommen. Vater Mark Catlin sagte der «Washington Post» nach dem Tod seiner Tochter, dass es ein «unglaublicher Schmerz» sei. «Kelly war eine Kriegerprinzessin. In allem, was sie tat, gab sie immer 110 Prozent. Es vergeht keine Minute, in der wir nicht an sie denken und an das wundervolle Leben, das sie hätte leben können.» Neben der Familie ist auch die US-Radsport-Szene von der traurigen Nachricht geschockt. «Kelly war mehr als eine Sportlerin, und sie wird immer Teil unserer Radrennfamilie sein», erklärte Verbandspräsident Rob DeMartini. «Wir alle trauern um diesen immensen Verlust.»

The U.S. cycling community suffered a devastating loss with the passing of Kelly Catlin, USA Cycling National Team member.Read full statement here: https://t.co/R5jltUh5KFpic.twitter.com/GJU6mlHGq0– USA Cycling (@usacycling) 10. März 2019

Der sportliche Palmarès von Catlin ist für ihr Alter mehr als erstaunlich: Die Bahnradfahrerin feierte zwischen 2016 und 2018 drei WM-Titel in der Mannschaftsverfolgung in Folge, bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro gewann sie mit ihren amerikanischen Teamkolleginnen Silber. Neben dem Sport studierte sie, spielte in ihrer Freizeit Geige und engagierte sich zudem in einem Heim für Menschen, die Betreuung und Hilfe brauchen. Mit anderen Worten: Ihr Leben schien ausgefüllt zu sein mit einem Lebensstil, ganz nach ihrem Wunsch.

«Was ist plötzlich mit Kelly geschehen?»

Doch in den letzten Monaten änderte sich vieles. Drillingsschwester Christine sagte in der «Washington Post», dass Kelly im Dezember eine Gehirnerschütterung erlitten habe. «Seitdem war sie nicht mehr die gleiche Person. Sie hatte plötzlich Schwierigkeiten bei der Konzentration, litt unter Kopfschmerzen sowie erhöhter Lichtsensibilität. Sie ist davon ausgegangen, dass diese Probleme langfristig so bleiben werden.» Gemäss Mark Kelly habe seine Tochter schon im Januar versucht, sich das Leben zu nehmen. Im letzten Moment konnte die Familie dieses Vorhaben verhindern. Der Vater erinnerte sich, dass sie sich ab diesem Moment noch mehr verändert habe. Sie habe wie ein Roboter gesprochen. «Wir fragten uns alle: Was ist mit unserer Kelly geschehen?»

Der erste, missglückte Selbstmordversuch war nicht das einzige Anzeichen dafür, dass sich die junge Frau mit dem Leben nicht mehr zurechtfand. Am 27. Februar veröffentlichte sie auf der Website VeloNews einen Artikel, in dem die Medizinstudentin von der Doppelbelastung als Doktorandin und Sportlerin schrieb. Nach ihrem zweiten Platz beim Bahn-Weltcup in London sei der Nationaltrainer auf sie zugekommen. Er habe ihr mitgeteilt, dass sie eine Prüfung in Stanford wiederholen müsse. «Da bin ich innerlich ein bisschen gestorben», schrieb die Athletin.

Unter anderem erwähnte sie auch, dass sie sich manchmal so fühle, als würde sie mit Messern jonglieren, von denen viele runterfallen würden. «Die grösste Stärke, die man entwickeln kann, ist die Fähigkeit, seine eigenen Schwächen zu erkennen und zu begreifen, wann man Hilfe benötigt. Dies ist eine Lektion, die ich erst jetzt beginne zu lernen, langsam und schmerzhaft. Und ich versage immer noch.» Für die sonst immer so kämpfende und einsatzvolle Sportlerin war es wohl der letzte Hilfeschrei – wenn auch nicht unbedingt auf die laute Art.

Zahlreiche Selbstmordfälle im American Football

Kelly Catlin hatte zuletzt fachliche Betreuung, doch diese konnte den zweiten Suizidversuch nicht verhindern. Ihr Tod bewog Chris Nowinski, einen ehemals professionellen Wrestler, Mitbegründer und Geschäftsführer der Concussion Legacy Foundation – eine Organisation, die sich mit Fällen von Gehirnerschütterungen und Hirnkrankheiten beschäftigt –, einen Tweet abzusetzen. Der 40-jährige Arzt wies dabei auf den Zusammenhang zwischen Gehirnerschütterungen und Selbstmordversuchen hin.

Another tragedy: USA cycling medalist Kelly Catlin dies by suicide at 23. After a recent #concussion, she developed dark, racing thoughts, bad headaches, & thoughts of self-harm.TBI/suicide link needs more attention resources from the medical community. https://t.co/1V4i6bNrtB– Chris Nowinski, Ph.D. (@ChrisNowinski1) 11. März 2019

Catlins Schicksal ist nicht der einzige Fall im US-Sport mit dieser Problematik. Im brutalen American Football gibt es gleich mehrere Beispiele von Profis, die sich nach Hirnerschütterungen oder wegen Hirnerkrankungen das Leben nahmen. Der 25-jährige O. J. Murdock brachte sich in seiner alten Schule um. Zuvor hatte der Widereceiver der Tennessee Titans mehreren Coachs eine SMS geschickt mit dem Wortlaut: «Es tut mir leid.»

Oder der Fall Jovan Belcher ein paar Monate später im gleichen Jahr: Der Linebacker der Kansas City Chiefs tötete zuerst seine 22-jährige Freundin, die Mutter seiner drei Monate alten Tochter. Dann fuhr er zum Trainingsgelände, bedankte sich bei zwei Coachs und dem General Manager und brachte sich um. Das Trio hatte vergeblich versucht, den Athleten von seiner Tat abzuhalten.

Einfach genug von der Depression

Der Football-Profi Aaron Hernandez beging am 19. April 2017 in seiner Gefängniszelle in Leominster (Massachusetts) Selbstmord. Forscher untersuchten danach das Hirn des 27-Jährigen und kamen zum Schluss, dass noch nie bei einem jungen Menschen die Hirnerkrankung CTE (Chronic Traumatic Encephalopathy) in einem solch weit fortgeschrittenen Stadium festgestellt wurde.

Oder das Beispiel Junior Seau. Der ehemalige, bekannte Defensivspieler hielt die Folgen seines Hirntraumas nicht mehr aus: das Zittern, die Schwäche, die Einschränkungen im täglichen Leben, die Depression. Am 2. Mai 2012 nahm er sich das Leben – im Alter von 43 Jahren.

«Kann ich Ihr Gehirn haben?»

Nowinski versucht, in den USA Aufklärung zu betreiben. «Etwas Seltsames und Tödliches geschieht in den Gehirnen von Spitzensportlern – ein degeneratives Leiden, das möglicherweise in Verbindung mit Gehirnerschütterungen Demenz, Psychosen und einen vorzeitigen Tod herbeiführt», beginnt er oft bei seinen Vorträgen. «Es nennt sich CTE und ist das medizinische Rätsel, das ich durch die Untersuchung von Gehirnen nach dem Tod lösen will.»

Deshalb lautet Nowinskis erste Frage, wenn er einen Profi-Sportler trifft: «Kann ich Ihr Gehirn haben?»

