Der wohl kreativste Jogger der Welt

Mit Kreativität und einer eigenen Art von Kunst is Lenny Maughan zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Der passionierte Jogger pflegt seit März 2015 jeden Monat eine Kontur in seiner Heimatstadt San Francisco zu laufen. Die Umrisse der Künstlerin Frida Kahlo rannte er auf die Strassen und stellte das Bild auf Strava. 51 km spulte er dafür in 6:25 Stunden ab, natürlich gehört auch ein Läufer (70 km in 11 Stunden) dazu. ­Maughan mag Tiere wie den Krebs (66 km) oder Körperteile wie den Fuss (51 km). Weil es in San Francisco sehr hügelig ist, bewältigt der Kreative viele Höhenmeter. Sein neustes «Kunstwerk» ist eine 40-km-Ratte. Was der US-Amerikaner sonst so anstellt, sehen Sie in der Bildstrecke.

(cb)