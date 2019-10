Die historische Show der Überfliegerin

Simone Biles zeigte einen atemberaubenden, komplett fehlerfreien Wettkampf und ausserdem zwei Weltneuheiten, mit denen sie die Hanns-Martin-Schleyer-Halle erzittern liess.

Am Boden, dem Startgerät, zeigte die 22-jährige Texanerin einen Doppelsalto mit Dreifachschraube – es ist das schwierigste, im Frauenturnen je gezeigte Element. Selbst die allermeisten Männern scheitern beim Versuch, es zu zeigen. «Ich habe es immer probiert, aber nie geschafft», gestand Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen dieser Zeitung vor dem Wettkampf. Indem Biles die Dreifachschraube auf die Beine brachte, trägt das Element den Namen «The Biles 2» – sie hatte schon zuvor ein Element nach sich benennen lassen.



Auch am Balken gibt es neu einen Sprung, der nach Biles benannt ist. (Video: Twitter)

Einen weiteren «The Biles» wird es künftig zudem am Balken geben, denn zum Abschluss der Qualifikation zeigte sie auch an diesem Zittergerät eine Weltneuheit: einen Doppelsalto mit Doppelschraube. An der WM wird die 14-fache Weltmeisterin und 4-fache Olympiasiegerin in sämtlichen sechs Finals vertreten sein. Fünfmal ist sie Topfavoritin auf Gold. Aussenseiterin ist sie einzig am Barren.

Resultate und Tabellen

(wie)