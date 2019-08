Die letzte Chance für den 150-Kilo-Hünen

16 Jahre alt war Christian ­Stucki, als er 2001 in Nyon erstmals an einem Eidgenössischen teilnahm. Zwar war nach vier Gängen Schluss – und doch konnte man damals bereits erahnen: Da wächst einer heran, der zu einem ganz Bösen werden kann.

Umfrage Wer wird Schwingerkönig am Eidgenössischen in Zug? Christian Stucki

Armon Orlik

Samuel Giger

Joel Wicki

Pirmin Reichmuth

Remo Käser

Kilian Wenger

Matthias Glarner

Sven Schurtenberger

Daniel Bösch

Überraschungssieger

34 Jahre alt ist der Seeländer nun. Die Karriere des 1,98 Meter grossen und 150 Kilogramm schweren Hünen neigt sich langsam dem Ende entgegen. Am Wochenende bestreitet er bereits sein siebtes Eidgenössisches, und nochmals gehört er zum engsten Favoritenkreis. Stucki sagt: «In Zug bekomme ich meine letzte richtige Chance. Ich wäre doof, wenn ich ein anderes Ziel hätte als den Sieg.»

Berner Dominanz bröckelt

Seit 2010 hat an den Festen mit eidgenössischem Charakter mit Ausnahme des Unspunnen-Schwingets 2011 stets ein Berner triumphiert. Bedingt durch diverse Rücktritte hat der stärkste Teilverband allerdings an Dominanz eingebüsst. Deshalb ruhen die Hoffnungen der Berner in Zug nicht nur, aber vor allem auf Stucki.

Und das hat seine Gründe: Weil er sich früh in der Saison das Innenband im Knie riss, konnte er sich in den letzten Monaten nochmals gezielt in Form bringen und er hat sogar seine Ernährung angepasst. Am Berner Kantonalen gab Stucki am vorletzten Wochenende zwar ein mässiges Comeback – aber er hat nun die Gewissheit: Das Knie hält. Entsprechend wird er in Zug «all-in» gehen

