Diese Sportevents leiden unter Corona

Das grassierende Coronavirus sorgt in diesen Tagen für Chaos – auch in der Sportwelt. Diverse Veranstaltungen können nicht wie geplant durchgeführt werden oder sind gar komplett gestrichen worden.

Gerade jetzt, wo viele Meisterschaften in die heisse Schlussphase übergehen, ist es umso wichtiger zu wissen, wie es nun mit den jeweiligen Sportarten weitergeht.

Hier eine Übersicht:

» Fussball

» Eishockey

» Radsport

» Motorrad

» Basketball

» Volleyball

» Weitere Sportarten

FUSSBALL

Schweiz

Im März werden hierzulande keine Spiele ausgetragen – weder in der Super League noch in der Challenge League. Wann es weitergeht, ist offen. Auch die Cup-Viertelfinale sind vertagt worden. Die Meisterschaftsrunde der Promotion League und der 1. Liga vom 7./8. März sind vollumfänglich gestrichen. Die Nationalliga A der Frauen muss ebenfalls vorerst pausieren. Die Amateurligen dürfen dagegen ihren Betrieb fortsetzen.

International

In Italien werden die Spiele der Serie A und der Serie B im März vor leeren Rängen stattfinden.

Die Meisterschaften der weiteren Top-Ligen, England, Spanien, Deutschland und Frankreich, dürfen dagegen plangemäss durchgeführt werden.

In der Champions League und in der Europa League werden alle Spiele bis auf zwei Ausnahmen wie geplant über die Bühne gehen. Bei Valencia-Atalanta (CL) und Inter-Getafe (EL) dürfen keine Zuschauer ins Stadion.

Der Saisonstart der chinesischen Super League sowie der südkoreanischen K-League sind aufgeschoben worden.

Das Qualifikationsturnier der Frauen zur Olympiade 2020 ist von Wuhan nach Sydney verlegt worden.

Das altehrwürdige San Siro bleibt wie andere italienischen Stadien vorerst leer.

EISHOCKEY

Schweiz

Die National League sowie die Swiss League sind bis mindestens am 16. März pausiert.

Der obersten Liga der Frauen wird bis auf weiteres keine Richtlinien von Seiten Swiss Ice Hockey verhängt. Dies weil in diesen Ligen der Zuschauerschnitt selten bis nie die vom Bundesrat festgesetzte Obergrenze von tausend Zuschauern überschreitet.

International

Der Internationale Eishockeyverband (IIHF) hat diverse Turniere der Männer und der Frauen unterer Divisionen abgesagt.

Die Weltmeisterschaft der Männer in der Schweiz (Lausanne und Zürich) soll nicht in Gefahr stehen.

RADSPORT

Das Worldtourrennen Strade Bianche ist abgesagt worden. Der Klassiker, der über die staubigen Schotterstrassen in der Toskana führt, soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Unklar ist noch, was mit den Rundfahrten Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) sowie dem Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo (21. März) passiert. Für beide Rennen haben sich bereits mehrere Teams abgemeldet.

Findet dieses Jahr wohl nicht statt: das Worldtourrennen Strade Bianche.

MOTORRAD

Die Motorrad-WM-Serie startet am Wochenende in Katar mit einem reduzierten Programm in die Saison. Lediglich die beiden kleinen Klassen – Moto2 und Moto3 – sind in Doha dabei, der Saisonauftakt der MotoGP ist aufgrund der Coronavirus-Epidemie verschoben worden.

Das Rennen in Thailand (22. März) ist für alle Stärkeklassen auf den 4. Oktober verlegt worden.

BASKETBALL

Bis am 15. März sind die höchsten Ligen der Männer und der Frauen sowie die zweithöchste Liga der Männer unterbrochen. Die unteren Ligen und die Jugendmeisterschaften gehen weiter.

VOLLEYBALL

In den höchsten Spielklassen der Frauen und der Männer werden die Wochenendspiele vom 7. und 8. März verschoben. In den unteren Ligen gelten die Weisungen der kantonalen Behörden. Die Playoff-Halbfinals werden ab dem 18. März in einer «Best of Three»-Serie gespielt. Ab dann sollen auch die Rangierungsspiele stattfinden.

WEITERE SPORTARTEN

Die Swiss Judo Open vom 7. und 8. März in Winterthur fällt ebenfalls dem Coronavirus zum Opfer.

vom 7. und 8. März in Winterthur fällt ebenfalls dem Coronavirus zum Opfer. Im Langlauf ist mit dem Engadiner Skimarathon vom 8. März ein grosses Highlight im Jahreskalender gestrichen worden.

ist mit dem Engadiner Skimarathon vom 8. März ein grosses Highlight im Jahreskalender gestrichen worden. Ist äusserst beliebt bei den Langläufern: der Skimarathon im Oberengadin. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Die Weltmeisterschaft im Shorttrack im koreanischen Seoul (13.-15.3) ist vertagt worden. Neu wird sie wohl 2021 stattfinden.

im koreanischen Seoul (13.-15.3) ist vertagt worden. Neu wird sie wohl 2021 stattfinden. Im Schweizer Handball wird der Cupfinal nicht wie geplant am 15. März durchgeführt. In der Meisterschaft wird der Spielbetrieb allerdings nicht unterbrochen, wie auch in der höchsten Liga vom Schweizer Unihockey .

wird der Cupfinal nicht wie geplant am 15. März durchgeführt. In der Meisterschaft wird der Spielbetrieb allerdings nicht unterbrochen, wie auch in der höchsten Liga vom Schweizer . Im Snowboard ist der Slopestyle-Weltcup im tschechischen Spindlermühle (21.3) abgesagt worden.

ist der Slopestyle-Weltcup im tschechischen Spindlermühle (21.3) abgesagt worden. In der Leichtathletik finden die Marathonläufe in Rom am 29. März sowie in Paris am 5. April nicht statt. Die Organisatoren des Marathons in der französischen Hauptstadt suchen allerdings nach einem Ersatzdatum. Zudem ist die Hallen-WM in Nanjing (China) von Mitte März auf nächstes Jahr verschoben worden.

Resultate und Tabellen