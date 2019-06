Ehemaliger Skispringer kann wieder laufen

Der querschnittsgelähmte frühere Skispringer Lukas Müller verbindet mit seinem Rollstuhl keine Einschränkung. «Der Rollstuhl ist keine Einschränkung, sondern eine Mobilitätshilfe», betonte der 27-Jährige. Dennoch habe es schon viele Tage gegeben, «wo ich den Rollstuhl am liebsten aus dem Fenster geschmissen hätte».

Müller hatte vor einigen Tagen mit einem Video im Internet für Aufsehen gesorgt. Auf dem Video, das der Österreicher bei Facebook teilte, ist zu sehen, wie Müller, der nach eigenen Angaben «97 oder 98 Prozent» seines Alltags im Rollstuhl bestreitet, langsam durch ein Zimmer in einem Salzburger Krankenhaus geht. Zum Video schreibt er u.a.: Das ist das unglaubliche Resultat, wenn es Leute gibt, die mehr an dich glauben als du selbst.»

Der ehemalige Skispringer war 2016 im Rahmen der Skiflug-

Weltmeisterschaft am österreichischen Kulm als Vorspringer bei starkem Schneefall mit dem Rücken auf dem Hang aufgeschlagen und hatte sich den sechsten und siebten Halswirbel gebrochen. Trotz der Fortschritte, die er zuletzt gemacht habe, sprach Müller auch von «traurigen Tagen» in den letzten Jahren. «Zwischendurch hat es mit Gehen gar nicht so gut ausgeschaut», berichtete er.

(dpa/20 Minuten)