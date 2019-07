Eisenmann auf Zucker sehnt sich nach Pommes

Auf den ersten Blick sieht die Auslage üppig aus. Ruedi Wild hat ausgebreitet, was er am Ironman Switzerland essen und trinken wird. Rund um seine 1,87 Meter hat er Bidons, Kohlenhydratpackungen und Gels drapiert. Doch die gesamte Menge reicht bei weitem nicht aus, die 8000 Kalorien zu ersetzen, die der Zürcher über die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen verbrennen wird. Bloss 3000 dieser Kalorien kann der 37-Jährige aufnehmen, ansonsten rebelliert sein Körper.

Derniere mit Topschweizern

Zum letzten Mal findet der Ironman Switzerland in Zürich statt. Dann zieht er nach Thun. Die Derniere am Sonntag ums Seebecken dürften vier Schweizer prägen, da sich der australische Mitfavorit Cameron Wurf kurzfristig gegen einen Start entschieden hat: Vorjahressieger Jan van Berkel, der neunfache Switzerland-Gewinner Ronnie Schildknecht, Ruedi Wild und Sven Riederer. Der 38-jährige Riederer, Olympiadritter 2004, wird in Zürich seinen finalen Wettkampf bestreiten. Die schnellsten zwei Profis qualifizieren sich direkt für die WM auf Hawaii. Insgesamt werden in Zürich über alle Kategorien 40 Plätze für den Höhepunkt der Saison vergeben. Schon am Samstag im Einsatz steht Nicola Spirig: Die Zürcherin startet über die olympische Distanz. (cb)

Ergo bestreitet Wild rund um das Zürcher Seebecken zwei Wettkämpfe: gegen die Konkurrenten und gegen seinen Körper, dem mit dem steigenden Kaloriendefizit das Benzin immer mehr ausgeht. Weil er mehr schwitzt, als er Flüssigkeit aufnehmen kann, wird er im Ziel deutlich leichter sein als am Start. Auf 1,87 m wiegt Wild knapp 77 kg. An der WM in Hawaii büsste er 2018 acht Prozent seines Körpergewichts ein und landete völlig dehydriert im Sanitätszelt.

Entsprechend mies fühlt sich Wild jeweils in der finalen Rennstunde: Der Kopf schmerzt, seine Koordination lässt nach, die Gedanken verlangsamen sich. Und der ständige Zuckernachschub führt bei Wild dazu, dass er sich nach Salzigem und Fettigem wie Pommes frites sehnt.

Das isst und trinkt Ruedi Wild:

Halber Riegel.

Nichts.

1 Kohlenhydrat-Getränk (ca. 90 g).

Geschmack: neutral.

Pro Stunde 1 Kohlenhydrat Getränk (ca. 80 g). Geschmack: neutral. Dazu 1 Riegel oder 1 Gel.

Wasser und Salzkapseln (Menge ist abhängig von Intensität und Temperatur). Wild trinkt maximal 1,2 l pro Stunde. Mehr kann er nicht aufnehmen.

Koffein-Shot zum Ende des Radabschnitts, um «wacher zu werden».

Pro Stunde 1 Kohlenhydrat-Gel (ca. 60 g). Geschmack: neutral, sonst rebelliert sein Magen. Wasser plus Salzkapseln (Menge abhängig von Intensität und Temperatur).

