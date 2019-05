Ex-Wrestlerin Massaro stirbt mit 39 Jahren

Vor 14 Jahren gewann Ashley Massaro den «Raw Diva Search» des US-Wrestlingverbands WWE und wurde in der Szene schlagartig zu einem Star. Nun ist die Amerikanerin gestorben. Wie das Promiportal «TMZ» schreibt, wurde die 39-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie am frühen Donnerstagmorgen verstarb. Die Todesursache ist noch unklar.

Neben ihren Kämpfen im Ring posierte Massaro auch für den «Playboy »und war in der CBS-Reality-Serie «Survivor: China» zu sehen. 2008 verliess sie WWE, um sich um ihre kranke Tochter zu kümmern.

Der grösste Wrestling-Verband der Welt schreibt in einem Statement: «Die Nachricht vom tragischen Tod des früheren WWE-Superstars Ashley Massaro macht uns traurig. Unser Mitgefühl gilt Ashleys Familie und ihren Fans.»

We are saddened to learn of the tragic death of former WWE Superstar Ashley Massaro. WWE offers its condolences to Ashley’s family and friends. https://t.co/PqHSRbOGso