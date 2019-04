Football-Talent wird kurz nach Draft angeschossen

Corey Ballentine wurde am Samstag als eines von nur 250 Talenten in der sechsten Runde des NFL-Drafts von den New York Giants ausgewählt. Nur wenige Stunden später fand sich der 23-Jährige in einem Spital wieder.

Der Verteidiger, dem eine finanziell rosige NFL-Zukunft bevorsteht, wurde bei einer Schiesserei verletzt. Sein Freund und ehemaliger Teamkollege im College, Dwane Simmons, wurde getötet.

Wie «WIBW» berichtet, fielen die Schüsse am frühen Sonntagmorgen im Zentrum von Topeka, der Hauptstadt des Bundesstaates Kansas.

Die Washburn University, bei denen die beiden Sportler zuletzt gemeinsam aufliefen, nannte die Schiesserei einen «sinnlosen Akt» und die beiden Männer «grossartige Repräsentanten für ihr Football-Team und die Uni». Es hätte ein Tag der Freude werden sollen, im Ausblick auf den Start von Ballentines Profi-Karriere. Dwane Simmons wäre noch ein Jahr am College gewesen.

Die NFL-Karriere von Ballentine ist nicht in Gefahr. Wie ein Insider berichtet, wird der 23-Jährige allerdings mehrere Wochen brauchen, bis er wieder ganz gesund ist.

Sein neues Team, die New York Giants, schreiben auf Twitter: «Wir sind uns der tragischen Situation bewusst und sammeln weiterhin Informationen. Wir haben mit Corey gesprochen und er erholt sich im Krankenhaus. Unsere Gedanken sind bei Dwane Simmons Familie.»

