Deutscher absolviert zu Hause Ironman-Triathlon

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno will bei seinem Triathlon in den eigenen vier Wänden für gute Zwecke mit einer Spende von 10'000 Euro anfangen. «Und es wird sicher nicht die letzte Spende gewesen sein», sagte der 38-Jährige in einem Interview bei «bild.de» am Freitag.

Frodeno will heute 3,86 Kilometer in seinem Pool mit Gegenstromanlage schwimmen, 180,2 Kilometer mit dem Rad auf einer Rolle fahren und 42,2 Kilometer auf dem Laufband rennen – eine komplette Ironman-Distanz. Er lebt mit seiner Frau Emma (geborene Snowsill, Triathlon-Olympiasiegerin 2008) und den beiden Kindern in Girona und ist somit von der Ausgangssperre in Spanien unmittelbar betroffen.

«Aktuell sind Krankenschwestern, Ärzte, Feuerwehrmänner und Polizisten unsere Eisenmänner, die eine richtige Ausdauerpartie hinlegen», sagte Frodeno in dem Interview. Auf die Frage, ob es bei seinem Triathlon zu Hause auch gefürchtete Passagen wie die Lavafelder auf Hawaii gibt, antwortete der Deutsche: «Die grösste Gefahr könnte von unserem Hund ausgehen. Ich hoffe, er stolpert nicht über ein Stromkabel.»

(hua/dpa)