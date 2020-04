Für Behrami ist Gut seine «Inspirationsquelle»

Er kann nicht Fussball spielen, sie nicht Skifahren. Das Schweizer Sport-Traumpaar Valon Behrami und Lara Gut-Behrami hält sich in der Corona-bedingten Auszeit an seinem Wohnort Udine in Italien fit.

Während Lara am 27. April ihren 29. Geburtstag feiert, wurde Valon acht Tage vorher 35 Jahre alt. Damals fand er in einem Interview mit der italienischen Zeitung «Secolo XIX» sehr lobende Worte für seine Frau. «Sie ist eine grosse Inspirationsquelle», sagte er über sie. Gerade in der schwierigen Zeit Ende letzten Jahres, als Behrami noch bei Sion unter Vertrag stand und verletzt war, habe sie ihm sehr geholfen. «Wir unterstützen uns gegenseitig sehr, besonders wenn die Dinge nicht gut laufen.»

Neben seiner privaten Liebe, in der das Feuer immer lodert, wurde bei Behrami auch jenes für den Fussball neu entfacht. Er fand mit Genua einen neuen alten Verein. 2003 startete er dort seine Auslandkarriere. «Es ist ein Traum, das alles dort endet, wo es einst begann», sagt der ehemalige Natispieler über sein Engagement in der Serie A.

Der Hausmann

Auch wenn Behrami momentan nicht Fussball spielen kann, langweilig wird es ihm zu Hause nicht. Neben den Fitnesseinheiten, die er nach Vereinsangaben absolviert, macht er Dinge, die bisher nicht zu seinen Tätigkeiten gehörten. «Ich habe mich um den Garten gekümmert. Und ich habe angefangen, das Heim-Fitnessstudio zu streichen», so Behrami im Interview weiter.

Und der Fussballer kommt auch seiner Vaterrolle nach. «Ich habe das Glück, dass meine Töchter in dieser Zeit hier sind. Das ist das beste Geschenk. Zusammen mit meiner Frau natürlich.» Behramis Kinder stammen aus seiner Beziehung mit Elena Bonzanni.

Resultate und Tabellen

(heg)