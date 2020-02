Fury gewinnt den Schwergewichtstitel

Als nichts weniger als «das grösste Comeback der modernen Sportsgeschichte» bezeichnet die englische Zeitung The Guardian Tyson Furys Sieg über Deontay Wilder. «Sensationell», beschrieb die BBC seine Leistung. Der 31-jährige Brite gewann gegen den 34-jährigen Amerikaner und ist zum zweiten Mal Box-Weltmeister im Schwergewicht. Wilder war Titelverteidiger. Fury sicherte sich den Sieg und den Weltmeistergürtel der WBC am Samstag (Ortszeit) vor über 15'000 Zuschauern in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas in der siebten Runde durch technischen K.o.

Kurz nach dem Kampf war noch unklar, ob Wilder ins Spital gebracht werden muss, um sich untersuchen zu lassen. In der dritten und fünften Runde landete er am Boden, in der sechsten blutete er aus seinem linken Ohr. Er konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten. Noch nie wurde Wilder von einem Gegner so dominiert wie von «The Gypsy King», wie Fury auch genannt wird. «Ich bin gekommen, um ihn auszuknocken», hatte der Boxer aus Manchester vor dem Kampf gesagt – er liess seinen grossen Worten Taten folgen. Trotzdem zollte Fury seinem Gegner nach dem Triumph auch Respekt: «Er ist ein Krieger. Er wird zurückkommen und erneut Champion werden.»

Fury bisher unbesiegt



Für Wilder war es im 43. Kampf als Profiboxer die erste Niederlage überhaupt. Fury, der 2015 Wladimir Klitschko entthront hatte, blieb auch im 31. Kampf seiner Karriere ohne Niederlage. Bereits im Dezember 2018 waren Fury und Wilder aufeinandergetroffen. Damals endete der Kampf unentschieden.

