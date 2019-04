Gewichtheberin bricht sich gleich zweimal den Arm

Das ist nichts für schwache Nerven! Beim Versuch, 110 kg zu reissen, hat sich die französische Gewichtheberin Gaelle Nayo Ketchanke den Arm gebrochen. Bei der EM im georgischen Batumi versuchte die 31-Jährige, in der Kategorie bis 76 kg gestartet, eine neue persönliche Bestleistung aufzustellen. Doch das endete mit einer schweren Verletzung.

Ketchanke riss die Hantel in ihrem dritten Versuch nach oben, stemmte die 110 kg in die Luft, bis ihr linker Arm unter dem enormen Gewicht wegknickte. Der Arm der Gewichtheberin war gleich an zwei Stellen gebrochen. Sofort eilten Betreuer herbei. Die Athletin wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch noch ein ausgerenkter Ellbogen diagnostiziert.

Trotzdem nahmen die Titelkämpfe noch ein positives Ende für die Französin. Ketchanke erhielt für ihren vorausgegangenen Versuch über 103 kg die Bronzemedaille.

