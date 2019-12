Gisins Rückkehr an den Schreckensort

Es ist der 15. Dezember 2018. Marc Gisin stürzt bei der Abfahrt in Gröden über die Kamelbuckel. Swiss-Ski-Mitarbeiter schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, einige weinen. Kaum jemand sagt ein Wort im Zielraum, es kommen Gedanken auf, die man nicht aufkommen lassen will. Marc Gisin liegt da, regungslos im Schnee, und auf einmal verschwindet das Bild von der Grossleinwand. Eine Menschenschar verdeckt ihn, der Hubschrauber ist da, es geht um Leben und Tod. Gisin ist bewusstlos, über 20 Minuten lang, und auch danach kaum ansprechbar. Er wird intubiert.



Marc Gisins fürchterlicher Sturz 2018. (Video: SRF)

Gisin wird noch am Abend mit der Rega von Bozen ins Luzerner Kantonsspital transportiert und ins künstliche Koma versetzt. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und 28 Brüche am Oberkörper, fast bei jedem Zahn ist eine Ecke weg, Lunge, Rippen und Wirbelsäule sind beschädigt. Am 23. Dezember 2018 meldet sich der Verunfallte via Twitter: Er fühle sich etwas doof, mit 30 wieder so vieles lernen zu müssen: essen, trinken, auf die Toilette gehen, atmen, laufen. Später schildert er dem Tages-Anzeiger: «Am Anfang brauchte ich fünf Minuten Pause, nachdem ich einen Löffel Suppe zum Mund geführt hatte. So ist das, wenn man eine Zeit lang nicht einmal mehr die Grundfunktionen wie Atmen erledigen kann.»

I feel kinda dumb to learn how to eat, drink, shit, breath or walk again at the age of 30...good thing I‘m a fast learner. Or maybe it‘s just because of all the positive messages from you guys. ♥️🙏🏻 It‘s been a weird couple days...hope your holidays are bit more mellow. 😊