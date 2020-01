Massenschlägerei bei Futsal-Hallenturnier

Hier ein Kick, da ein Faustschlag ins Gesicht und dort ein Knie in den Magen: Ein Hallenturnier in Deutschland ist komplett eskaliert. Noch 90 Sekunden stehen bei einer knappen Partie am Futsal-Cup in der Nähe von Frankfurt auf der Uhr, als die Emotionen bei den Spielern hochkochen und sie aufeinander losgehen.

Umfrage Wie findest du diese Aktion? Absolut dumm! Wie kann ein einfaches Hallenturnier derart eskalieren?

Sicher nicht sehr schlau. Aber bei solchen Turnieren kochen Emotionen hoch.

Ich weiss nicht.

Da hätte ich gerne auch mitgemacht.

Ein Facebook-Video zeigt, wie die Massenschlägerei sich fast auf dem ganzen Spielfeld ausbreitet und wie sich auch Zuschauer in das gewalttätige Handgemenge einmischen. «Hier sind Kinder», ruft eine Frau wütend, die sich gemeinsam mit anderen Personen auf die oberen Ränge der Tribüne rettet.

Das Spiel wurde anschliessend abgebrochen, und beide Mannschaften vom Turnier ausgeschlossen. Als die Polizei eintraf, waren die beteiligten Spieler verschwunden. Wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung wurde allerdings Anzeige gegen unbekannt erstattet – die Schlägerei landet also vor Gericht.

Resultate und Tabellen

(lai)