Wanders kratzt an Schweizer Rekord

Julian Wanders sorgte für das Highlight bei Spitzenleichtathletik Luzern. Das 23-jährige Genfer Ausnahmetalent kratzte über 3000 m am 40-jährigen Schweizer Rekord von Markus Ryffel (7:41,05), verpasste diesen aber schliesslich mit 7:43,62. Wanders verbesserte seine bisherige Bestleitung um fast 7 Sekunden.

Die anderen Schweizer hatten teilweise mit Problemen zu kämpfen. So kommt Mujinga Kambundji über 100 m weiterhin nicht auf Touren, in bescheidenen 11,53 verpasste sie am Vorabend im Halbfinal sogar die Qualifikation für das Finalrennen. Aber dafür konnte sich die Bernerin später bei ihrem ersten Saisoneinsatz über 200 m rehabilitieren: Rang 3 und sogleich die WM-Limite in 22,90.

Einen kompletten Abend zum Vergessen erlebte dagegen Alex Wilson. Über 100 m setzte er den Start in den Sand und blieb stehen, über 200 m brach er ein und wurde Letzter (20,98). Auch Selina Büchel (5. über 800 m in 2:02,54) und Kariem Hussein (5. über 400 m Hürden in 50,66) enttäuschten.

Resultate und Tabellen

(mal)