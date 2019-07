Titelverteidiger zerlegt bei Sturz sein Velo

Knapp 15 Kilometer vor dem Ziel in Saint-Étienne der grosse Schockmoment: Der letztjährige Sieger Geraint Thomas ist in einer Kurve in einen Massensturz verwickelt. Der britische Fahrer des Team Ineos, der auch dieses Jahr wieder zu den Topfavoriten auf den Gesamtsieg zählt, hat jedoch Glück im Unglück. Er erleidet keine Verletzungen und kann das Rennen fortsetzen – allerdings nicht auf seinem eigenen Fahrrad. Dieses erleidet nämlich einen Totalschaden.

In der Not springt sein Teamkollege Michal Kwiatowski in die Bresche. Er überlässt seinem Team-Leader das Rad. Unter grossem Kraft- und Energieaufwand gelingt es Thomas mithilfe seines Teams die Lücke zum Hauptfeld zuzufahren und den Schaden in Grenzen zu halten. Er passiert am Ende die Ziellinie mit einem Rückstand von 26 Sekunden auf den Etappensieger Thomas De Gendt. Im Gesamtklassement liegt er am Ende des achten Renntages auf dem fünften Rang.

