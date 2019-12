Im WM-Final kommt es zum Duell der Besten

Zehn lange Jahre sind vergangen, seit die Schweizerinnen das letzte Mal an einer Unihockey-Weltmeisterschaft in einem WM-Final standen. Gegner war damals wie heute die übermächtigen Schwedinnen. Und auch damals stand schon Corin Rüttimann auf dem Platz.

Im Alter von 17 Jahren bestritt die heute beste Skorerin des Schweizer Nationalteams ihre erste WM. «Ich war ziemlich jung und ich erinnere mich, dass im Final als Verteidigern spielte, nachdem ich vorher als Center aufgestellt gewesen war», erinnert sie sich. «Ich habe diesen Moment extrem genossen und mir gar keine Gedanken über irgendetwas gemacht.»



Corin Rüttimann in ihrer Rolle als Teamleaderin, verwickelt in Schiedsrichterdiskussionen. (Bild: Fabrice Duc/IFF)

Seitdem ist viel passiert. In insgesamt 110 Länderspielen erzielte die 27-jährige Bündnerin 104 Tore und 55 Assists. Doch nicht nur in der Offensive glänzt die dreimal ins All-Star-Team gewählte Flügelstürmerin. Mit ihrem schnellen Antritt arbeitet sie auch in der Defensive, wirft sich in Zweikämpfe, scheut keine Blocks und auch nicht die Konfrontation mit Schiedsrichtern.

Torschützin gegen Spielmacherin

Während Rüttimann den Rekord für die beste Torschützin an Weltmeisterschaften hält, steht ihr heute die beste Vorlagengeberin gegenüber: Anna Wijk, 28-jährig und Captain des schwedischen Nationalteams. «Sie ist eine Spielmacherin, sie hat immer das Auge für ihre Mitspielerinnen», sagt Rüttimann über Wijk, der sie auch in der höchsten schwedischen Liga immer wieder begegnete. «Sie kann ihre Mitspielerinnen extrem in Szene setzen, sie macht sie besser.»



Schwedens Captain Anna Wijk. (Bild: Fabrice de Gasparis/IFF)

An der WM in Neuenburg hat Wijk in fünf Spielen bislang 4 Tore geschossen und unglaubliche 18 Assists gegeben – Rekord für eine WM. Mit 86 Punkten (23 Tore/63 Assists) ist sie zudem die beste Punktesammlerin an Weltmeisterschaften. «All diese individuellen Rekorde bedeuten mir nichts, mein einziger Fokus liegt darauf, die Goldmedaille zu gewinnen. Über meine Rekorde kann ich mich noch freuen, wenn ich meine Karriere beende», sagt sie nach dem gewonnen Halbfinal gegen Finnland.

Wer sich nach dem WM-Final in Neuenburg freuen wird, ist noch offen. Klar ist, dass bei beiden Teams die besten Spielerinnen im Fokus stehen werden.

