In der NFL purzeln die Rekorde reihenweise

Tom Brady, Quarterback der New England Patriots, gelang am Sonntag bei der 33:34-Niederlage in Miami gegen die ­Dolphins sein 580. Touchdown-Pass (inklusive Playoffs). Er überholte damit den 2016 zurückgetretenen Peyton Manning (579).

Der 41-jährige Superstar ist aber auch eine Bestmarke los, weil ihn Aaron Rodgers von den Green Bay Packers gleichentags übertroffen hat. Welche das ist und welche anderen Rekorde in dieser Saison bereits gebrochen wurden, sehen Sie in der Bildstrecke.

