Ironman findet ab 2020 in Thun statt

Am Sonntag, 12. Juli 2020, wird erstmals ein Langdistanz-Triathlon der Ironman-Serie in Thun ausgetragen. Die fünf Standortpartner Stadt Thun, Kanton Bern, BE! Tourismus AG, Tourismusorganisation Interlaken und Thun-Thunersee Tourismus haben sich mit der Ironman Switzerland AG auf eine bis 2024 gültige Vereinbarung geeinigt. Dies schreibt die Stadt Thun am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Ab 2020 soll in der Region Thun jährlich ein Ironman-Triathlon über die klassische Distanz (3,8 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren, 42,195 km Laufen) durchgeführt werden. Thun löst Zürich damit als Austragungsort ab. In Zürich hatte der Ironman seit 1997 stattgefunden.

Der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz freut sich: «Der Ironman passt hervorragend in die wunderbare Gegend um Thun und zu den strategischen Zielen der Stadt. Wir freuen uns, diesen internationalen Sportanlass willkommen zu heissen und zu unterstützen».

«Dank Sportgrossveranstaltungen wie dem Ironman kann der Kanton Bern seine Bekanntheit als Tourismusdestination stärken. Zudem erzielt er mit deren Durchführung eine hohe nationale und internationale mediale Wirkung», sagt Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern Christoph Ammann.

2000 Teilnehmer, 1000 freiwillige Helfer, 50'000 Zuschauer

Die Organisatoren erwarten rund 2000 Athletinnen und Athleten aus aller Welt in Thun. Diese kämpfen um 40 Qualifikationsplätze für die Ironman-WM, die alljährlich im Herbst in Kona/Hawaii (USA) stattfindet. Gegen 1000 freiwillige Helfer werden für die Durchführung des sportlichen Grossanlasses im Einsatz stehen. Die Organisatoren rechnen mit rund 50'000 Zuschauern entlang der Strecke.

Die Basis des Wettkampfs liegt im Thuner Lachenareal. Die Schwimmstrecke (3,8 km) startet im Strandbad und wird mit Blick auf das Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau in einem Rundkurs im Thunersee absolviert. Die Radstrecke führt in zwei Runden (total 180,2 km) via Gwatt, Zwieselberg, Thierachern, Seftigen nach Belp. Anschliessend via Mühlethurnen nach Riggisberg, Mamishaus, Rüti bei Riggisberg und über Wattenwil und durchs Stockental zurück nach Thun. Die Laufstrecke, die viermal absolviert werden muss (total 42,195 km) orientiert sich an der Strecke des Thuner Stadtlaufs und führt vom Lachenareal quer durch die Thuner Innenstadt dem Seeufer entlang nach Hünibach und zurück.

Die Streckenführung ist noch provisorisch. Detailinformationen zu möglichen Zufahrtsbeschränkungen und Verkehrsbehinderungen durch den Wettkampf werden die Organisatoren frühzeitig zur Verfügung stellen, so die Mitteilung der Stadt Thun weiter.

(flo)