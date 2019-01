Jockey fällt fast vom Pferd und gewinnt noch

Man muss kein Pferdesport-Fan sein, um über die Rettungsaktion und die darauffolgende Aufholjagd des irischen Amateur-Reiters Mikey Sweeney und seines Pferds zu staunen.

Das Duo lag am Wochenende bei einem Rennen in der irischen Grafschaft Cork County vor dem letzten Hindernis in Front, als Stute Ask Heather bei der Landung Sweeney aus dem Sattel warf. Doch der Jockey schaffte es, sich am Hals seines Pferds zu halten. Anschliessend schwang er sich in bester Rodeo-Manier zurück in den Sattel.

Nach dem Missgeschick lag das Duo nur noch auf Rang 2 – doch auf den letzten Metern zündeten sie nochmals den Turbo und schafften den Sieg. Nach dem Rennen konnte sich selbst Sweeney nicht erklären, wie er sich auf dem Pferd gehalten hatte.

(tzi)