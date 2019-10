Kambundji holt sensationell Bronze

Als erste Schweizer Sprinterin stand die Bernerin in einem WM-Final – ein historischer Tag in der Geschichte von Swiss Athletics. Im Endlauf gewann sie sensationell die Bronzemedaille in 22,51 Sekunden. Im Halbfinal hatte sie sich in 22,49 als Zweite in ihrer Serie direkt für den Final qualifiziert.

Weltmeisterin wird die Britin Dina Asher-Smith in hervorragenden 21,88 Sekunden, Silber geht an die Amerikanerin Brittany Brown (22,22).

