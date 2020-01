Bryant ehrt in letztem Tweet LeBron James

Am Samstagabend (Ortszeit) überholte der jetzige Lakers-Superstar LeBron James den verstorbenen Kobe Bryant in der ewigen NBA-Scoerliste. Dies mit 29 Punkten gegen die Philadelphia 76ers.

Bryant schrieb dazu in seinem letzten Tweet am 26. Januar: «Immer bestrebt, das Spiel voranzubringen @KingJames. Du hast meinen grössten Respekt, Bruder.»

Continuing to move the game forward @KingJames . Much respect my brother 💪🏾 #33644

Shaquille O'Neals Sohn tauschte sich vor dem Absturz noch mit Bryant aus. O'Neal und Kobe Bryant spielten zusammen für die LA Lakers und sammelten gemeinsam drei Meisterschaften. Seit Bryant 2016 zurücktrat, arbeitete er unter anderem mit O'Neals Sohn Shareef zusammen. Dieser hatte eine Herz-OP über sich ergehen lassen müssen und kämpfte sich dank der Black Mamba zurück zu alter Stärke. Shareef postete auf Twitter einen Screenshot, der zeigen soll, wie er noch am gleichen Tag von Bryants Tod mit ihm Kontakt hatte.

Literally this morning you reached out to me ....😔 I love you forever unc❤️ I love you pic.twitter.com/3oVgvKKUkm