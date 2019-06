Küng hat den Auftaktsieg im Visier

Zeitfahren Stefan Küng

Das 9,5 km lange Einzelzeitfahren ist auf Stefan Küng zugeschnitten. Der 25-jährige Thurgauer hat sich die Strecke im April bereits genau angeschaut und will wie letztes Jahr erster Leader der Schweizer Landesrundfahrt werden. «Die flache Strecke kommt mir entgegen. Ich bin in der Lage, um den Sieg mitfahren zu können», sagt Küng. Der Zeitfahrspezialist geniesst dieses Jahr auch mehr Freiheiten. In den vergangenen Jahren war er als Helfer im Einsatz. Nun ist Küng Leader bei Groupama-FDJ und kann auch auf eigene Faust fahren.

Jungprofis Marc Hirschi, Gino Mäder

Aus Schweizer Sicht gespannt sein darf man dieses Jahr auch auf die Zukunftshoffnungen Marc Hirschi (20, Sunweb) und Gino Mäder (22, Dimension Data). Erstmals am Start ist das Schweizer Nationalteam, deren Athleten sich bei der Premiere an der Tour de Romandie bereits angriffig zeigten. Simon Pellaud (26) belohnte sich dabei mit dem Trikot als Bergkönig und will sich erneut von seiner besten Seite zeigen.

Gesamt Geraint Thomas

Topfavoriten auf den Gesamtsieg sind der letztjährige Tour-de-France-Gewinner Geraint Thomas aus Grossbritannien, der dreifache portugiesische TdS-Sieger Rui Costa und Simon Spilak aus Slowenien, der die Schweizer Landesrundfahrt zweimal gewann. Publikumsliebling Peter Sagan hat derweil erneut das Punktetrikot im Visier. Der Slowake will mit Tagessiegen auch seinen Rekord bei der Tour de Suisse (16 Etappensiege) ausbauen.

Entschieden wird die 83. Tour de Suisse wohl erst am Schluss im Wallis. Die Königsetappe führt von Ulrichen über die Pässe Furka, Susten und Grimsel zurück nach Ulrichen.



