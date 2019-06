Küng verpasst den Auftaktsieg klar

Es war alles angerichtet in Langnau im Emmental und Stefan Küng für die Aufgabe bereit. Dennoch kommt es zum Auftakt der 83. Tour de Suisse nicht zum grossen Schweizer Fest.

Stefan Küng wurde im Zeitfahren über 9,5 Kilometer nur Neunter. Auf den Tageschnellsten, den australischen Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis verlor der 25-jährige Thurgauer knapp neun Sekunden. Bei der ersten Zwischenzeit nach knapp fünf Kilometern lag Küng an der Spitze und rund viereinhalb Sekunden vor Dennis. «Ich bin so gestartet wie ich musste. Auf der zweiten Hälfte ging ich ein», resümierte Küng. Natürlich habe er sich mehr erhofft und das heutige Ziel klar verpasst, so der 25-Jährige weiter.

Die Waffe war nur das Rad

Küng, der die Strecke um 15.16 Uhr und direkt hinter Rohan in Angriff nahm, postete rund eine Stunde vor dem Start auf Instagram eine Videostory seines Zeitfahrrades. «Die Waffe ist bereit», schrieb er dazu. «Die Beine waren es aber nicht», war seine Schlussfolgerung.

Hinter Dennis komplettieren der Pole Maciej Bodnar und sein Landsmann Michael Matthews das Podest. Der britische Tour-de-France-Gewinner Geraint Thomas verlor 17 Sekunden auf Dennis.

Am Sonntag geht es im Emmental mit der zweiten Etappe weiter. Die Strecke ist ein Rundkurs um Langnau, der dreimal bewältigt werden muss. Total sind 160 Kilometer zurückzulegen.

