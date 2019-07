Kuh mäht Fahrer auf Begleitmotorrad um

Für die Radprofis hat es die 14. Etappe der Tour de France in sich. Die Strecke von Tarbes auf den Tourmalet ist mit 117,5 Kilometern im Vergleich zu anderen Etappen zwar relativ kurz, aber mit etlichen Höhenmetern und der Bergankunft doch sehr anspruchsvoll. Der Franzose Thibaut Pinot fährt oben auf dem Col du Tourmalet als umjubelter Tagessieger ins Ziel.

Während sich die Elite auf den 2115 Meter hohen und sagenumwobenen Berg kämpft, hat ein Mitglied des Tour-Trosses weiter hinten mit anderen Problemen zu kämpfen. Eine Herde Kühe stellt sich Mitten auf die Strasse und versperrt den Begleit-Fahrzeugen den Weg. Vergeblich versuchen Zuschauer, die Vierbeiner am Gang über die Fahrbahn zu hindern. Und ein Motorradfahrer macht unliebsame Bekanntschaft mit den Kühen. Dieser wartet darauf, weiterfahren zu können, doch eine Kuh steht vor seinem Töff. Sie will ihm ausweichen, rempelt den Mann dabei allerdings an und bringt ihn kurzerhand mitsamt seiner Maschine zu Fall (siehe Video oben).

Auch auf der 15. Etappe treffen die Tour-Teilnehmer und ihre Begleiter wohl wieder auf Kühe. Denn auf den 185,5 km von Limoux nach Foix Prat d'Albis sind sie am Sonntag erneut in den Bergen unterwegs. Daher ist ein nächstes Tête-à-Tête nicht auszuschliessen.



