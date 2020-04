Mit 7000 Garten-Längen schafft er einen Marathon

Sein Garten ist nur etwas mehr als sechs Meter lang. Das hinderte James Campbell trotzdem nicht daran, genau dort einen Marathon zu laufen. Ausgerechnet an seinem 32. Geburtstag, dem 1. April. Der frühere britische Speerwerfer sammelte während und nach dieser ungewöhnlichen Aktion Spenden für den britischen Gesundheitsdienst NHS.

Bis Donnerstag-Nachmittag kamen dabei über 26'300 Pfund (mehr als 31'000 Franken) für den Kampf gegen Covid-19 zusammen. Campbell hat sein angestrebtes Ziel von 26'200 Pfund damit bereits übertroffen – die Zahl ist an die Länge eines Marathons angelegt: 26,2 Meilen oder die bei uns bekannteren 42.195 Kilometer.

Everyone who retweeted, everyone who’s been so supportive & donated, I’m blown away by the response & can’t thank you enough. Can’t believe the amount of money raised! Over £20k so far. Please keep donating for our NHS! 👏@NHSuk @JustGiving @VincoSport https://t.co/NxEDEi34pA pic.twitter.com/y7RYJCXfSN