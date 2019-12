Mit einem 10:4 in die Halbfinals

Nun traf auch die Jüngste. Es war ein Makel in der sonst so starken ersten Linie der Schweizerinnen gewesen, den es auszumerzen galt. Isabelle Gerig, mit 21 Jahren die jüngste Spielerin im Schweizer Nationalteam der Frauen, hatte in den drei Gruppenspielen als einzige ihres Blocks keinen Treffer erzielt gehabt. Bis zum Viertelfinal gegen Lettland.

Dort brauchte sie gerade mal 2:09 Minuten, um ein erstes Mal zu treffen. Die Stürmerin der Kloten-Dietlikon Jets, die nach dem Gruppenspiel gegen Polen von Nationalcoach Rolf Kern wieder der erste Linie aufgestellt wurde, erzielte in den nächsten Minuten gar noch zwei weitere Tore.

Die Schweizerinnen agierten gegen Lettland deutlich konzentrierter, als noch gegen Polen. Vor allem die erste Linie um Gerig, Topskorerin Rüttimann und Suter beeindruckte mit gutem Kombinationsspiel, war für acht der zehn Treffer verantwortlich. Mit dem 10:4-Sieg stehen die Schweizerinnen nun im Halbfinal und treffen dort am Samstag aller Wahrscheinlichkeit auf Tschechien.

Neuenburg. WM der Frauen. Viertelfinals: Schweiz - Lettland 10:4 (5:0, 4:2, 1:2). Finnland - Slowakei 8:6 (5:2, 1:2, 2:2). – Die Schweiz trifft im Halbfinal am Samstag (17.45 Uhr) auf den Sieger der Partie Tschechien gegen Polen.



