Brüste gezeigt und lebenslang gesperrt

Im fünften Spiel der World Series können die Zuschauer vor dem Fernseher eine kuriose Szene beobachten: Als sich Gerrit Cole für den Wurf bereit macht, ziehen zwei Frauen nacheinander ihre Shirts hoch und entblössen ihre Brüste. Ob sie damit den Star-Pitcher der Astros ablenken wollen?

Nachdem sich das Video im Netz wie ein Lauffeuer verbreitet hatte, haben sich die beiden Models Julia Rose und Lauren Summer zu ihrer Aktion bekannt. Die 25-jährige Rose postete das Video auf Twitter und schrieb: «Schuldig im Sinne der Anklage».

Rose ist die Gründerin von Shagmag, einem Online-Magazin, welches Benutzer gegen Bezahlung abonnieren können. Der Erlös soll laut dem Instagram-Model Brustkrebs-Patienten zu Gute kommen.

It’s all fun and games until MLB bans you for life https://t.co/RkocIOw9E8