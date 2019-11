Töff-Talent (20) stirbt auf MotoGP-Strecke

Munandar stürzte in Kurve 10 und wurde offenbar von einem nachfolgenden Fahrer erfasst. Sofort eilten Streckenposten und Ersthelfer herbei. Das Rennen wurde gestoppt, der Pilot mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Kuala Lumpur gebracht.

Doch die Ärzte konnten das Leben des 20-Jährigen nicht mehr retten.

We are deeply saddened to announce that @AsiaTalentCup rider, Afridza Munandar, has passed away after being involved in an incident during ATC Race 1 in Sepang



We extend our deepest sympathies to Afridza’s family and friendshttps://t.co/mwiue3DuZE pic.twitter.com/SpF8KZQw4z