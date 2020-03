Müssen Outdoor-Sportler bald hungern?

Weltweit sind bereits über 100’000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, es kommt zu Hamsterkäufen – und im Sommer könnten Outdoor-Sportler hungrig bleiben. Der amerikanische Hersteller von gefriergetrockneten Mahlzeiten Mountain House verkaufte im Februar 2020 zehnmal mehr als im gleichen Monat in den letzten Jahren. Zwischenzeitlich musste er sogar seine Website schliessen, um mit der Menge an Bestellungen fertig zu werden.

Gefriergetrocknete Mahlzeiten werden vor allem von Outdoor- und Extremsportlern verwendet. In einem Beutel von weniger als 200 Gramm befindet sich eine komplette Mahlzeit, die mit warmem Wasser angerichtet wird. Auch auf mehrtägige Wanderung oder Velotouren wird gerne gefriergetrocknetes Essen mitgenommen. Dank der langen Haltbarkeit wird es aber auch für die Vorbereitung auf Katastrophen genutzt.

Engpässe auch in der Schweiz

Aktuell ist die Website von Mountain House wieder online, doch kaufen kann man trotzdem nichts. «Temporarily out of stock» – zurzeit nicht an Lager steht bei jedem Produkt. Auf der Website des Detailhändlers Walmart, der Produkte von Mountain House verkauft, ist das meiste ebenfalls ausverkauft.

Auch Trek’n Eat, ein Produzent von gefriergetrockneter Nahrung in der Schweiz, kann auf seiner Website nicht das ganz Sortiment anbieten. Die Hauptgerichte sind allesamt ausverkauft. Einzig Frühstück und Dessert kann noch bestellt werden. Wer trotzdem dringend ein gefriergetrocknetes Chili con Carne benötigt, kann dies aber im Laden besorgen. Der Outdoor-Shop Transa beispielsweise hat alle Trek’n Eat-Produkte noch an Lager.



