Nach Hirscher brechen ORF-Quoten drastisch ein

Saison 1 nach Marcel Hirscher. Der österreichische Technik-Dominator trat im letzten Sommer zurück. Seine Skikollegen Marco Schwarz oder Roland Leitinger konnten die Lücke bisher nicht füllen. Weder resultatmässig, noch am Fernsehen.

Immerhin gab es durch Schwarz am vergangenen Sonntag beim Riesenslalom in Alta Badia mit dem 6. Rang das erste Top-10-Resultat für den ÖSV in der laufenden Saison in dieser Disziplin. Die Zuschauer des ORF interessierte es jedoch mässig. Wie bei den übrigen Technikerrennen seit dem Rücktritt von Hirscher. Die «Wiener Zeitung» hat ausgerechnet, dass die TV-Quoten ohne Hirscher um beinahe die Hälfte eingebrochen sind.

Bemerkenswert ist auch, dass weniger Österreicher bei den Speedrennen zuschauen. Diese Quote ist im bisherigen Vergleich mit dem Vorjahr ebenfalls zurückgegangen. Und was dem ORF auch nicht hilft, sind die vielen Rennverschiebungen, die es diesen Winter schon gab.

(heg)