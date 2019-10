Nach dem 5. Titel ab in die Kaffeeplantage

Gefühl

«Ich habe das Gefühl, dass ich im Vergleich zur WM in Nizza vor vier Wochen (Ryf holte ihren fünften Titel über die halbe Ironman-Distanz; Red.) nochmals einen grossen Schritt nach vorne gemacht habe. Vor allem auf dem Rad konnte ich sehr gute Zeitfahr-Einheiten absolvieren. Ich habe alles herausgeholt, was möglich ist.»

Vorfreude

«Im Moment bin ich sehr relaxed. Vielleicht kommt die Anspannung noch. Aber ich verspüre eine ge­wisse Vorfreude und auch Lust darauf, am Samstag rauszugehen und alles zu geben. Ich bin ready.»

Erwartungen

«Ich hoffe einfach, dass ich alles zeigen kann, was in mir steckt. Das ist mein grosses Ziel. Die Konkurrenz ist ähnlich stark wie im vergangenen Jahr. Aber mein Fokus liegt nicht bei der Konkurrenz, sondern bei mir. Ich will ein Top-Rennen zeigen und meine Leistungen abrufen. Das ist für mich das Wichtigste. Ich hoffe sehr, dass ich das kann. Dann werde ich auch gute Chancen auf den Sieg haben.»

Betreuung

«Es freut mich unheimlich, dass meine Familie vor Ort ist. Auch sonst habe ich sämtliche Unterstützung, die ich brauche. Ich verfüge über ein gutes Team, das dafür sorgt, dass ich mich nach dem Rennen gut erholen kann. Wir werden dann sicher noch etwas zusammen unternehmen. Ich möchte zum Beispiel unbedingt mal eine Kaffeeplantage besuchen.»

Resultate und Tabellen

(mal)