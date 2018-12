Nächster Prügel-Skandal um einen Footballer

Am Freitag veröffentlichte das Klatschportal TMZ ein Video, das Kareem Hunt von den Kansas City Chiefs schwer belastet. Es ist zu sehen, wie der Football-Star mit einer Frau in Streit gerät, sie stösst und nach einer Rangelei mit anderen Personen auch noch tritt, als sie am Boden liegt. Das Video soll von einer Überwachungskamera eines Hotels in Cleveland stammen und schon im Februar dieses Jahres aufgenommen worden sein.

Hunt wurde damals durch die Polizei verhört. Festnahmen oder eine Anzeige habe es aber keine gegeben, berichten amerikanische Medien. Auch der Club hörte sich ihren Spieler an, griff jedoch zu keinen Massnahmen. Nun die Kehrtwende nach der Veröffentlichung des Videos: «Kareem war in diesen Gesprächen nicht ehrlich. Das bestätigt das veröffentlichte Video. Deswegen entlassen wir Kareem per sofort», schrieb der Verein in einer Stellungnahme.

Statement from the Kansas City Chiefs on Kareem Hunt ?? https://t.co/MrjIX1Y7Kepic.twitter.com/efSMqUDio1– Kansas City Chiefs (@Chiefs) 1. Dezember 2018

Hunt, der mit einer langen Sperre durch die NFL rechnen muss, reagierte ebenfalls auf sein Vergehen. «Ich möchte mich für meine Taten entschuldigen. Ich bereue zutiefst, was ich getan habe.»

A statement from soon-to-be former #Chiefs RB Kareem Hunt: »I want to apologize for my actions. I deeply regret what I did. I hope to move on from this.– Ian Rapoport (@RapSheet) 1. Dezember 2018

Mit der Entlassung von Hunt sind die Titelchancen der Kansas City Chiefs erheblich gesunken. Der 23-jährige Runningback war in seinem zweiten Profijahr mit sieben Touchdowns mitverantwortlich für die bisher ausgezeichnete Saison des Vereins. Das Team liegt mit einer Bilanz von neun Siegen und zwei Niederlagen an der Spitze der AFC.

Zweite Entlassung innerhalb einer Woche

Erst am vergangenen Wochenende war Reuben Foster von den San Francisco 49ers verhaftet und anschliessend vom Team entlassen worden. Der 24-jährige Linebacker war am Abend vor einem Spiel im Teamhotel tätlich gegen seine Freundin geworden. Nach der Entlassung sicherten sich die Washington Redskins Fosters Dienste. Zum Einsatz kommt er aber noch nicht, er ist vorderhand durch die Liga gesperrt.

