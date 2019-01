Räuber versuchte UFC-Kämpferin zu überfallen

Du hattest bestimmt auch schon mal eine schlechte Idee, die du im Nachhinein bereut hast. Ob diese Idee allerdings ganz so mies war, wie die eines Räubers in Rio de Janeiro, wagen wir zu bezweifeln. Dieser versuchte am Samstag, 5. Januar, UFC-Kämpferin Polyana Viana zu bestehlen – und bereute es schnell.

Wie Viana MMAJunkie.com erzählte, wartete die 26-Jährige vor ihrem Zuhause auf ein Taxi, als sich der Mann neben sie setzte. «Er fragte mich nach der Uhrzeit. Ich antwortete ihm, doch er blieb weiter neben mir sitzen. Als ich mein Handy wegstecken wollte, sagte er: ‹Gib mir das Telefon und wehr dich nicht, ich bin bewaffnet.› Im gleichen Moment fasste er an seine Waffe.»

Hämischer Kommentar des UFC-Bosses

Später sollte sich herausstellen, dass es sich nur um eine Attrappe gehandelt hatte, und da der Mann sehr nah bei ihr sass, hätte er vermutlich auch keine Zeit gehabt, sie zu gebrauchen, so Viana. «Ich stand auf, schlug zweimal zu und verpasste ihm noch einen Kick.» Der Räuber fiel zu Boden und die Kampfsportlerin setzte nach, würgte den Täter, der innert Sekunden zum Opfer geworden war. Dann setzte sie sich wieder hin und meinte:« Jetzt warten wir auf die Polizei.»

UFC-Boss Dana White schrieb zu einem Post auf seiner Instagram-Seite, auf dem Viana und der Pechvogel zu sehen sind: «Auf der linken Seite eine unserer UFC-Kämpferinnen und auf der rechten der Typ, der versucht hat, sie auszurauben. Eine ganz schlechte Idee.»

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass jemand versucht hat, die toughe Brasilianerin zu bestehlen. Doch auch zwei Männer auf einem Motorrad in Belém hatten kein Glück. Auch damals wehrte sich Viana erfolgreich.

Resultate und Tabellen

(dmo)