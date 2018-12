Ryfs Stressprogramm und Familienmensch Xhaka

Fünf Stunden am Tag soll ­Mesut Özil Gerüchten ­zufolge damit verbringen, das Online-Game «Fortnite» zu zocken. ­Damit bedient der Deutsche das Klischee perfekt, wonach Fussballprofi bei weitem kein 100-Prozent-Job ist. «Verwöhnte Millionäre» werden die Kicker am Stammtisch gern ­genannt. Wie viel Freizeit einem Spitzenfussballer bleibt, weiss Granit Xhaka.

Der Schweizer Nationalspieler ist Özils Teamkollege bei ­Arsenal und hat ähnlich viel Freizeit. Ähnlich wie sein Mitspieler verbringt Xhaka viel Zeit zu Hause, aber mehr mit seiner Frau Leonita als vor der Konsole. Seinen normalen Arbeitstag bezeichnet er als eher langweilig: «Eigentlich sieht jeder Tag gleich aus, wenn nicht irgendwelche speziellen Termine geplant sind.»

Trainingsmaschine Ryf

Das extreme Gegenbeispiel liefert Daniela Ryf. Die vier­fache Siegerin des Ironman Hawaii trainiert täglich dreimal zwei Stunden. Wenn ­Xhaka in Richtung Trainingszentrum losfährt, hat die 31-Jährige ihre erste Einheit normalerweise schon absolviert. Da hat es ein Eishockeyprofi schon ­etwas leichter. ­Nationalspieler und ZSC-Captain Patrick Geering trainiert im Normalfall nur am Vormittag – ausser in der Saisonvorbereitung. Die rund 90-minütige Einheit wird aber durch Warm-ups vor und Kraftraum-Sessions nach dem Training ergänzt. Dazu kommen rund drei Spiele pro Woche.

Ebenfalls nur einmal pro Tag trainiert Mujinga Kambundji. Dafür müht sich die Sprinterin gleich drei Stunden am Stück ab. Kein Wunder, braucht sie ihren morgendlichen Kaffee zur Stärkung.

