Schlumpf und Sclabas holen EM-Silber im Cross

Grosserfolg für die Schweizer Leichtathletik: Fabienne Schlumpf bei der Elite und Delia Sclabas bei den Juniorinnen müssen sich an der Cross-EM im holländischen Tilburg lediglich einer Gegnerin geschlagen geben. Bei extrem schwierigen Bedingungen, tiefem Boden und Wasserpartien, zeigte Schlumpf ein taktisch äusserst cleveres Rennen: Die EM-Silbergewinnerin im Steeple drückte in der ersten von sechs Runden aufs Tempo, um an der Spitze des 70-köpfigen Feldes eine Zäsur herbeizuführen.

Das gelang ihr, aus einer Sechsergruppe setzte sich später die zweifache türkische Europameisterin Yasemin Can ab. Doch bei Kilometer 6 von 8,3 fand Schlumpf den Anschluss wieder, weil sie kürzere Wege und ein ausgeglicheneres Tempo lief. Und dann sah es einige Zeit sogar nach dem ersten EM-Gold seit 1999 für die Schweiz aus: Schlumpf führte das Rennen an – musste sich von Can aber wieder einholen lassen und lief in 26:06 Minuten nur eine Sekunde hinter dieser ins Ziel. Im Vorjahr hatte sie als Siebte noch 36 Sekunden auf Can verloren - 2018 wird die Schweizerin als Jahr der grossen Fortschritte und grössten Erfolge verzeichnen können.

Im Rennen der Juniorinnen erging es Sclabas ähnlich: Am Schluss musste sie sich lediglich von der Italienerin Nadia Battocletti um eine Sekunde geschlagen geben - ihr Rennen hatte über 4,3 km geführt. (mos)

