Schon wieder Alaphilippe

Julian Alaphilippe gewinnt den ersten Klassiker der Saison von Mailand nach Sanremo. Der Franzose setzt sich nach 291 km im Sprint vor dem Belgier Oliver Naesen und dem Polen Michal Kwiatkowski durch.

In der ein Dutzend Fahrer grossen Spitzengruppe, die den Sieg auf der Via Roma unter sich ausmachten, befanden sich zahlreiche Favoriten wie der Slowake Peter Sagan oder Weltmeister Alejandro Valverde. Sie alle hatten sich im Anstieg zum Poggio di Sanremo, dem letzten Hindernis des Tages, rund 6 km vor dem Ziel vom Feld abgesetzt.

?? QUEL MONSTRE ! Julian Alaphilippe remporte @Milano_Sanremo devant Oliver Naesen (AG2R ??) et Michal Kwiatkowski (Sky) #MilanoSanremopic.twitter.com/KPacYaSJka– Roue Libre (@en_rouelibre) 23. März 2019

Auf der Zielgeraden liess ihnen Alaphilippe aber keine Chance. Aus dem Windschatten des Slowenen Matej Mohoric sprintete der 26-Jährige vom belgischen Team Deceuninck-QuickStep überlegen zum Sieg. Sagan reichte es auch bei seiner neunten Ankunft an der italienischen Riviera nicht zum Sieg. Der dreifache Weltmeister wurde Vierter.

Sieg mit Ansage

Für Alaphilippe, den Bergkönig und zweifachen Etappensieger der letztjährigen Tour de France, ist es der erste Erfolg bei einem der fünf Radsport-Monumente. Vor zwei Jahren hatte er es bei Mailand - Sanremo als Dritter bereits einmal aufs Podest geschafft.

Sein Triumph im längsten Eintagesrennen des Radsports kommt nicht von ungefähr. Alaphilippe blickt auf einen sehr erfolgreichen Saisonstart zurück. In diesem Monat gewann er unter anderem den Halbklassiker Strade Bianche und zwei Etappen der Fernfahrt Tirreno - Adriatico. Für die erfolgsverwöhnte Equipe Deceuninck-QuickStep war es bereits der 19. Saisonsieg, aber der erste bei Mailand - Sanremo seit dem Italiener Filippo Pozzato im Jahr 2006.

Keine Schweizer in der Entscheidung

Zu den Verlierer des Tages gehörte das Team Groupama-FDJ von Stefan Küng. Der 25-jährige Thurgauer hatte auf diese Saison hin zur französischen Equipe gewechselt, um in den Klassikern mehr Freiheiten zu erhalten. Bei seiner Premiere bei Mailand - Sanremo bildete er zusammen mit dem sprintstarken Arnaud Démare eine Doppelspitze, das Duo konnte in der Schlussphase aber nicht mehr in die Entscheidung eingreifen. Seine Feuertaufe in Sanremo endete für Küng mit einem Rückstand von 1:15 Minuten auf Platz 59. Démare, der das Rennen 2016 gewonnen hatte, musste sich mit Rang 32 begnügen.

Mit der ersten Verfolgergruppe und damit noch vor Küng ins Ziel schaffte es U23-Welt- und -Europameister Marc Hirschi. Der 20-jährige Neoprofi aus Ittigen bei Bern beendete das Rennen mit einem Rückstand von 27 Sekunden im 48. Rang. Hirschi hinterliess in seinem ersten grossen Klassiker einen starken Eindruck. Als das Rennen im Anstieg zur Cipressa rund 20 km vor dem Ziel in die entscheidende Phase ging, zeigte er sich ganz zuvorderst. Einen Grund zum Jubeln gab es für seine Sunweb-Mannschaft aber keinen. Der Niederländer Tom Dumoulin und der Australier Michael Matthews, die beiden Leader im Team, beendeten den Frühjahrsklassiker als Elfter und Zwölfter.

(SDA)